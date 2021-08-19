بالميري من تشيلسي إلى ليون على سبيل الإعارة



وكان بالميري انتقل إلى صفوف تشيلسي قادماً من روما الإيطالي عام 2018 مقابل 20 مليون يورو.



وتمّ انتقال اللاعب البالغ من العمر 27 معاراً إلى ليون مقابل مبلغ نصف مليون يورو.



خاض بالميري مع النادي اللندني 71 مباراة وسجل هدفين، بينها 15 مباراة فقط الموسم الماضي وسجل هدفاً.



فاز الظهير الإيطالي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية عام 2021 ، والدوري الأوروبي عام 2019.



وبعد حصوله على الجنسية الإيطالية عام 2017، خاض بالمييري 19 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا الذي لعب معه منذ أيلول/سبتمبر 2018. وتوّج بطلاً لأوروبا في صفوفه خلال كأس أوروبا 2020 هذا الصيف.



بدأ البطولة كبديل قبل أن يلعب أساسياً بعد إصابة زميله في الفريق ليوناردو سبيناتسولا في ربع النهائي ضد بلجيكا.



من المتوقع أن يخوض أولى مبارياته الرسمية مع فريقه الجديد ضد كليرمون في الدوري الفرنسي الأحد المقبل.