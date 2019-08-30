باكايوكو يقترب من العودة إلى موناكو

وقال بتروف الجمعة "قبل مباراتنا في ستراسبورغ (الأحد)، نتوقع وصول لاعب وسط دفاعي قوي البنية. نأمل في حسم الأمر اليوم".

وعما إذا كان هذا اللاعب هو باكايوكو (25 عاما)، أجاب "نعم، هذا احتمال قوي. هو لاعب وسط دفاعي قوي البنية، ويملك متطلبات اللعب في الدوري الفرنسي. نعرفه، يعرف موناكو والمدرب. لن يكون هناك أية مفاجآت".

وأضاف الروسي أن موناكو ينهي راهنا تفاصيل "الاستعارة" المقدرة حتى نهاية الموسم الجاري.

وبرز باكايوكو بعد مساهمته مع موناكو بإحراز لقب الدوري في 2017 وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى جانب اليافع كيليان مبابي والبرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي راهنا.

وتم بيعه لتشيلسي في الموسم التالي، لكنه فشل في اقناع مسؤوليه وأعير إلى ميلان الإيطالي الموسم الماضي.

لكن رحلته الثانية فشلت أيضا برغم خوضه 42 مباراة في جميع المسابقات، إذ احتل بطل أوروبا سبع مرات المركز الخامس في الدوري وعجز عن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

