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بطولة أمم أوروبا 2020
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باريس سان جيرمان يعلن ضم الهولندي جورجينيو فينالدوم

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس رسمياً عن ضم الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم حتى 2024.

REUTERS

 


 

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