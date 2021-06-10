باريس سان جيرمان يعلن ضم الهولندي جورجينيو فينالدوم من قبل beIN SPORTS June 10, 2021 15:10 أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس رسمياً عن ضم الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم حتى 2024. REUTERS ميركاتو باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي السابق ماوريتسيو ساري مدرباً جديداً ل اقرأ التالي آخر الأحداث June 9, 2021 15:51 ماوريتسيو ساري مدرباً جديداً للاتسيو June 8, 2021 22:07 طرابزون التركي يضم السلوفاكي ماريك هامشيك لموسمين June 7, 2021 15:51 بوينديا ينتقل رسمياً إلى أستون فيلا June 5, 2021 14:34 كارلوس تيفيز يقرّر الرحيل عن بوكا جونيورز June 4, 2021 17:54 أوليفيه جيرو باقٍ في تشيلسي June 4, 2021 17:16 تشيلسي يُفعل خيار تمديد عقد تياغو سيلفا June 3, 2021 17:29 بنتيكي يمدّد عقده لعامين إضافيين مع كريستال بالاس June 1, 2021 11:01 برشلونة ينجز ثاني صفقاته ويوقع مع غارسيا May 31, 2021 13:57 برشلونة يحسم صفقة أغويرو رسمياً May 28, 2021 18:10 ريال مدريد يتعاقد مع ديفيد ألابا لخمسة مواسم