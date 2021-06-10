باريس سان جيرمان يعلن ضم الهولندي جورجينيو فينالدوم

من قبل beIN SPORTS June 10, 2021 15:10 أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس رسمياً عن ضم الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم حتى 2024.