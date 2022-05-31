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ميركاتو

باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع البرتغالي مينديش حتى 2026

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع البرتغالي نونو مينديش بصورة كاملة حتى عام 2026.

AFP

وطبّق فريق العاصمة الفرنسية خيار بند الشراء في عقد الظهير الأيسر البرتغالي بعدما لعب في صفوفه لموسم على سبيل الإعارة تكلل بالنجاح. 

وخاض الدولي البرتغالي البالغ 19 عاماً، 37 مباراة مع الفريق الباريسي في الموسم الماضي الذي توّج به فريقه للمرة العاشرة في تاريخه.

 

وبات مينديش الذي نشأ في نادي سبورتينغ، اللاعب البرتغالي الثالث عشر الذي يدافع عن ألوان باريس سان جيرمان.

ميركاتو باريس سان جيرمان نونو مينديش
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