باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع فابيان رويث

Paris Saint-Germain are delighted to announce the signing of Fabian Ruiz on a five-year deal, tying the Spain international midfielder to the Parisian club until 30 June 2027. ⬇️❤️💙https://t.co/mLazIVlZYB — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 30, 2022

ولد فابيان رويز (26 عاماً)، في الأندلس، وانضم إلى أكاديمية ريال بيتيس للشباب، ولعب لريال بيتيس كما لعب في إسبانيا لنادي إلتشي.

في صيف 2018، انضم إلى فريق نابولي الإيطالي، وعلى مدار أربعة مواسم مع النادي الإيطالي، لعب فابيان رويز 166 مباراة أحرز خلالها 22 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة، وساهم في فوز النادي بكأس إيطاليا 2019-2020.

ظهر لأول مرة مع منتخب إسبانيا تحت 21 سنة في أكتوبر 2017 (ومجموع ما لعبه مع هذه الفئة العمرية 14 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف)، وساعدهم على الفوز بكأس الأمم الأوروبية تحت 21 سنة صيف 2019 وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة.

ولعب مع منتخب إسبانيا الأول 15 مباراة دولية، سجل فيها هدفاً واحداً حيث ظهر لأول مرة ضد جزر فارو في يونيو 2019. وشارك في ثلاث مباريات ضمن يورو 2020 مع منتخب لاروخا.