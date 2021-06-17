بارما يعلن عودة الأسطورة بوفون إلى صفوفه

وسيعود بوفون (43 عاماً) إلى النادي الذي برز به مع بداية مسيرته (1995-2001) قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الذي لعب في صفوفه لقرابة 20 سنة، إذا رحل في موسم 2018 - 2019 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر بارما في حسابه الرسمي على تويتر اليوم الخميس مقطع فيديو للحارس الأسطوري مغرداً: "عاد إلى حيث ينتمي، عاد إلى المنزل".

وكانت عودة بوفون إلى بارما متوقعة بعدما استبعد الاثنين الماضي فكرة اعتزال كرة القدم بعد رحيله في نهاية الموسم عن يوفنتوس، مانحاً نفسه بضعة أيام قبل اتخاذ القرار بشأن وجهته المقبلة.



وقال بوفون في حديث لشبكة "ميدياسيت" خلال افتتاحه أكاديميته الكروية المخصّصة لحراس المرمى، إنّه "ليس لدي الإجابة حتى الآن (بشأن وجهته)، أنا في طور التفكير بتأملات مهمة ستأخذني في النهاية إما للعب في الخارج والمشاركة في دوري الأبطال كأساسي، أو تبقني في إيطاليا".



وأضاف "على أي حال، سيكون (القرار) شيئاً لن أندم عليه".



وتوّج بوفون مع بارما بلقب كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا والكأس السوبر الإيطالية عام 1999، قبل أن يصبح أحد أكثر الرموز شعبية في صفوف يوفنتوس الذي دافع عن مرماه من 2001 حتى 2018 قبل أن يتركه لموسم واحد من أجل مغامرة فرنسية مع باريس سان جيرمان، ثم عاد مرة أخرى إلى عرين "السيدة العجوز" في صيف 2019.



وَدَع بوفون الذي يحمل الرقم القياسي بعدد المباريات في الدوري الإيطالي (657)، عملاق تورينو مع حسرة التنازل عن لقب الدوري المحلي لصالح الغريم إنتر، والخروج من ثمن نهائي دوري الأبطال على يد بورتو البرتغالي، لكنه ودع "بياكونيري" بلقب أخير بعد الفوز بكأس إيطاليا على حساب أتالانتا.



والآن، يجد "سوبر جيجي" نفسه أمام تحدي إعادة بارما الى دوري الأضواء، كما فعل في موسم 2006-2007 حين عوقب يوفنتوس بإنزاله إلى الدرجة الثانية.



ولم يكشف بارما عن تفاصيل عقده مع حارسه السابق، لكن وسائل الإعلام المحلية أفادت بأنّ بوفون وقع لعامين مع ضمانة أن يكون الحارس الأساسي وقائد الفريق، وأن ينتقل بعد الاعتزال لتولي مهام أخرى في النادي.