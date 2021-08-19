انتقال نادر! بيدرو من روما إلى لاتسيو

انتقل مهاجم روما، الإسباني بيدرو رودريغيز بعد خروجه من دائرة اهتمامات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى الجار لاتسيو، في أول صفقة انتقال بين الناديين الممثلين للعاصمة الإيطالية منذ أربعين عاماً.

وأعلن لاتسيو عن الخبر برسالة نشرها على حسابه في تويتر مرفقة بصورة للاعب مرتدياً قميص النادي "نقدّم لكم مهاجمنا الجديد".

وسبق لرودريغيز أن لعب مع برشلونة وتشيلسي وأخيراً لفريق روما لعام واحد.

وكان عقد رودريغيز ينتهي عام 2023، إلا أن روما سمح للاعبه بالرحيل بصفقة مجانية من أجل التخلص من رواتبه التي تصل إلى حوالي ثلاثة ملايين يورو سنوياً بحسب الصحف الإيطالية.

واستفاد لاتسيو من الأمر على أكمل وجه لتدعيم صفوفه الهجومية من دون أن يكون عليه دفع ثمن استغنائه، وسيلعب الإسباني تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري الذي أشرف عليه سابقاً في تشيلسي.

اللافت أيضاً أنّ صفقات الانتقال المباشرة بين الناديين نادرة الحصول، بحيث لم تحصل سابقاً سوى خمس مرات في التاريخ، بحسب صحيفة "غازيتا ديللو سبورت".

وتعود آخر صفقة بين الطرفين إلى قبل 40 عاماً عندما انتقل كارلو بيروني الذي لعب مع لاتسيو إلى روما لموسم واحد، قبل أن يعود إلى لاتسيو.