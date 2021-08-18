انتقال لوكاتيلي إلى يوفنتوس في الأمتار الأخيرة

وصل مانويل لوكاتيلي أحد أبرز المواهب التي برزت في يورو 2020 مع المنتخب الإيطالي المُتوّج باللقب، إلى تورينو من أجل الخضوع لفحوص طبية تمهيداً لإكمال انتقاله إلى يوفنتوس بعد توصل نادي "السيدة العجوز" الى اتفاق مع نظيره ساسوولو.

واستُقبل لاعب الوسط، البالغ 23 عاماً، من العشرات من مشجعي النادي لحظة وصوله الى المركز الطبي للنادي، بحسب الصور التي نشرها يوفنتوس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوصل يوفنتوس لاتفاق كامل مع نظيره ساسوولو، بهدف ضمّ لوكاتيلي لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع بند إلزامي لشراء اللاعب مقابل 35 مليون يورو، وذلك بعد مفاوضات شاقة بين الجانبين.

وبعد إتمام الإجراءات الروتينية للإعلان الرسمي عن صفقة النجم الشاب مساء الأربعاء، سيكون لوكاتيلي جاهزاً لخوض مباراته الأولى مع "بيانكونيري" في المرحلة الافتتاحية للدوري الإيطالي على ملعبه أمام أودينيزي الاحد.

وأبدى المدرب الجديد-القديم ماسيميليانو أليغري اهتماما كبيراً بضمّ لوكاتيلي الى فريقه هذا الصيف لتعزيز خط وسطه.

وفي آخر تصريح متعلق بهذه الصفقة، قال نائب رئيس يوفنتوس النجم التشيكي السابق بافل ندفيد "نحن نريد اللاعب واللاعب يريد الانضمام الينا. نحن مقتنعون بأن العرض الذي قدمناه، لاسيما في ظل الوضع القائم الذي فرضه كوفيد-19، جيدٌ وعادلٌ".

وانضم لوكاتيلي إلى ساسوولو عام 2018 من أجل مواصلة نموه بعد أن وضعه النقاد في مرتبة عالية إثر تسجيله هدفاً رائعاً لميلان في

وحصل لوكاتيلي على عروض كثيرة إبان بروزه في بطولة أوروبا، وأحد أبرز العروض كانت من أرسنال الإنكليزي لكنه اختار الانضمام الى عملاق الكرة الإيطالي.