الهلال يتعاقد مع إيغالو



وتسعى إدارة الهلال للتعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع، لتعويض رحيل الفرنسي المخضرم بافيتيمبي غوميس الذي أنهى الهلال عقده بالتراضي قبل أيام.

وأضافت مصادر أنّ الهلال اتفق على ضم إيغالو لمدة عام ونصف العام.



من ناحيته، أكد الشباب في بيان رسمي في وقت لاحق انتقال مهاجمه، مؤكداً أن "مجلس إدارة النادي وافق على العرض المقدم من نادي الهلال لشراء عقد المحترف النيجيري أوديون إيغالو خلال فترة التسجيل الحالية".

وأضاف: "يتقدم النادي بالشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع النادي".

ويعاني الهلال، حامل لقب الدوري في آخر موسمين، هذا الموسم باحتلاله المركز الرابع، بعد 17 مباراة من أصل 30 على انطلاق الدوري.

ويُعدّ إيغالو (32 عاماً) أحد أبرز المهاجمين في الدوري السعودي وساهم باحتلال الشباب المركز الثالث في ترتيب الدوري وراء الاتحاد والنصر، بعد تسجيله 12 هدفاً في 18 مباراة كأساسي، ليعتلي صدارة ترتيب الهدافين بالتساوي مع البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر.

وكان الشباب قد تعاقد مع إيغالو لعامين ونصف مطلع 2021 قادماً من فريق شنغهاي شينخوا الصيني، بعد نهاية إعارته لمانشستر يونايتد الإنكليزي، في كانون الثاني/يناير الماضي.

