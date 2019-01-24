النيجيري أوبي ميكيل يعود إلى إنكلترا عبر بوابة ميدلزبره

وعاد أوبي ميكيل، إبن الـ 31 عاماً، إلى إنكلترا بعد إنتهاء عقده مع فريقه الحالي تيانجين تيدا الصيني المنتقل إليه من تشيلسي الإنكليزي قبل عامين.

ودافع قائد المنتخب النيجيري عن ألوان تشيلسي خلال 11 عاماً (2006- 2017)، أحرز خلالها العديد من التتويجات أبرزها لقب الدوري مرتين عامي 2010 و2015 ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2012 والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2013.

وحمل أوبي ميكيل شارة القائد لمنتخب بلاده في مونديال روسيا 2018. علماً أنه دافع عن ألوان "النسور الممتازة" في 85 مباراة دولية، سجل خلالها 6 أهداف وتوّج معها بطلاً لكأس أمم إفريقيا عام 2013.

ويحتل ميدلزبره المركز الخامس في ترتيب فرق الدرجة الأولى ويأمل في العودة إلى مصاف أندية الدوري الممتاز.