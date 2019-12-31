الميركاتو: زلاتان الأبرز... هالاند الأهم حتى الآن

بيد أن المؤشرات لا تدل على أن كبار الاندية القارية ستلجأ إلى صفقات كبيرة بل سيتعلق الأمر بسد بعض الثغرات حتى نهاية الموسم ليس إلا.



إسبانيا: هدوء على جبهتي ريال وبرشلونة

لن يقوم الغريمان التقليديان على زعامة الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة بتعاقدات لافتة بحسب ما أعلن مدربا الفريقين الفرنسي زين الدين زيدان وارنستو فالفيردي.

في المقابل، يسعى نادي العاصمة لتعزيز صفوفه الموسم المقبل وعلى رأس أولوياته المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان ومواطنه لاعب الوسط بول بوغبا من مانشستر يونايتد الانكليزي.

في المعسكر الكاتالوني، تطرح الاصابات المتكررة لمهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي أسئلة حول ما اذا كان الفريق يريد تعزيز جبهته الهجومية. وبحسب الصحف المحلية، فإن برشلونة مستعد لدفع مبلغ 75 مليون يورو للحصول على خدمات مهاجم إنترميلان الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز للحلول بدلاً من الاوروغوياني لويس سواريز. وذكرت تقارير صحافية بأن بطل إسبانيا سيتخلى عن مدافعه الفرنسي الشاب جان كلير توديبو (19 عاما) لصالح ميلان الإيطالي.

وقد يضطر أتلتيكو مدريد إلى إبرام صفقة سريعة لتعزيز الجبهة الهجومية، وتحديداً عبر التعاقد مع الأوروغوياني إدينسون كافاني من سان جيرمان أو الإيطالي آندريا بيلوتي من تورينو.



إنكلترا: تشيلسي ويونايتد وسيتي تترقب

لم ينتظر ليفربول المتصدر والمرشح لإحراز أول لقب في الدوري المحلي منذ عام 1990 فتح باب الانتقالات للتعاقد مع المهاجم الياباني الواعد تاكومي مينامينو من سالزبورغ النمساوي مقابل 8,5 ملايين يورو.

وتتركز الأنظار على تشيلسي الذي لم يتمكن من التعاقد مع أي لاعب في سوق الانتقالات الصيفية بسبب الحظر المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي للعبة قبل أن يرفع خلال الشهر الحالي.

ومن المرجح أن يغادر المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو النادي اللندني لعدم حصوله على فرصة اللعب في الآونة الأخيرة لا سيما وأنه يرغب في التواجد مع منتخب بلاده المشارك في كأس أوروبا الصيف المقبل. وقد يلجأ البلوز إلى التعاقد مع مهاجم بديل وربما قلب دفاع.

وبعد أن فشل في ضم النرويجي هالاند إلى صفوفه، يبحث مانشستر يونايتد إلى مهاجم جديد علماً أن لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا حسم أمره بالبقاء في صفوف النادي أقله حتى نهاية الموسم الحالي.

أما مانشستر سيتي حامل اللقب المحلي في الموسمين الماضيين، فهو في حاجة إلى قلب دفاع ليسد الثغرة التي تركها غياب قطب الدفاع الفرنسي ايمريك لابورت.



إيطاليا: ميلان وجاره انترميلان أبرز الناشطين

بعد تعاقده مع إبراهيموفيتش، يأمل ميلان الذي يحتل المركز الحادي عشر في انجاز صفقة المدافع الفرنسي توديبو من برشلونة في الأيام المقبلة.

ويبدو أن إنترميلان سينشط في سوق الانتقالات وأبرز الأسماء المرشحة للانضمام إليه لاعب الوسط التشيلي المخضرم أرتورو فيدال من برشلونة وربما أحد الظهيرين الإسباني ماركوس ألونسو من تشيلسي أو ماتيو دارميان من بارما. ويبرز أيضاً اسم جيرو في الانتقال الى صفوف النيراتزوري.

أما يوفنتوس فيحكى عن امكانية انضمام لاعب الوسط الارجنتيني لياندرو باريديس من سان جرمان ليحل على الأرجح بدلاً من التركي إيمري جان. وذكرت تقارير في الصحف المحلية أن فريق السيدة العجوز يرغب في الحصول على خدمات ظهير أيسر تشيلسي إيمرسون.



ألمانيا: هالاند في دورتموند

نجح بوروسيا دورتموند في انتزاع صفقة لافتة بتعاقده مع المهاجم النرويجي الشاب ارلينغ براوت هالاند (19 عاما) الذي سعى أكثر من ناد أوروبي عريق للحصول على خدماته. وكشفت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار أن الصفقة كلفت دورتموند 20 مليون يورو وهي قيمة البند الجزائي في عقده. وقد يفتح قدومه الى النادي "الأسود والأصفر" في انتقال باكو الكاسر إلى أتلتيكو مدريد، وربما ماريو غوتسه إلى وجهة جديدة في نهاية الموسم لا سيما أن هرتا برلين يرغب في التعاقد معه.

وقد ينشط هرتا برلين الذي استلم تدريبه نجم ومدرب منتخب المانيا السابق يورغن كلينسمان في سوق الانتقالات من خلال التعاقد مع لاعب وسط ارسنال السويدي الدولي غرانيت شاكا غير المرغوب به في صفوف المدفعجية، وربما لاعب الوسط الألماني يوليان دراكسلر من سان جيرمان.