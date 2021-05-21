المهاجم الهولندي ديباي يعلن رحيله عن ليون

واعترف قائد ليون قائلاً: "من الغريب أن أفكر أنها ستكون مباراتي الأخيرة هنا، من المحزن الرحيل في ملعب فارغ من دون جماهير".

ولم يستجب المهاجم الدولي ابن الـ27 عاماً لرغبات ليون بتمديد عقده، بعدما أمضى معه أربعة أعوام ونصف العام إثر انتقاله من مانشستر يونايتد الإنكليزي في كانون الثاني/يناير 2017.

وعندما سُئل عن وجهته المستقبلية، أصر ديباي على أنه يريد: "الذهاب إلى أفضل ناديين أو ثلاثة أندية في الدوريات الخمس الكبرى"، متحدثاً عن أندية "سبق لها أن أبدت اهتمامها" ومن بينها برشلونة الإسباني.

ويأمل ديباي أن يناقش مستقبله بنفسه بعدما تخلى عن وكيل أعماله، وبمساعدة بعض المحامين، وقال: "أريد السيطرة على الأمور، وأن أعرف على ماذا أوقع، أعرف ماذا أريد".

وتابع مؤكداً انغماسه 100 في المئة مع فريقه الحالي من دون تشتيت أفكاره "ولكن، ما يهمّ هذا الأسبوع هو تأهل ليون إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا".

ويحتل ليون المركز الرابع في الـ "ليغ 1" برصيد 76 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن موناكو صاحب المركز الثالث.

ويتأسف ديباي لعدم قدرته على قيادة ليون للفوز بالألقاب خلال مغامرته معه، ويقول: "من الصعب جداً، بالنسبة لي، القول إني لم أفز بأي لقب مع ليون".

ويحتل ديباي المركز الثاني في ترتيب الهدافين في الدوري في هذا الموسم بالتساوي مع مهاجم موناكو وسام بن يدر (20 هدفاً)، وخلف المتصدر مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي مع 26 هدفاً.

