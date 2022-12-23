المكسيكي أوتشوا ينتقل إلى ساليرنيتانا

وقال النادي على موقعه على الإنترنت إن ساليرنيتانا "توصل إلى اتفاق مع حارس المرمى المولود عام 1985 غييرمو أوتشوا. ووقع اللاعب عقدًا مع النادي حتى 30 (حزيران) يونيو 2023 مع إمكانية التمديد وسيرتدي القميص رقم 13".

وكان أوتشوا أحد نجوم منتخب بلاده في كأس العالم FIFA قطر 2022™ الذي كان الخامس في مسيرته الاحترافية.

وبدأ أوتشوا الملقب بـ"ميمو" مسيرته الاحترافية في المكسيك، قبل الاحتراف في القارة العجوز مع أجاكسيو الفرنسي حيث لعب لمدة ثلاثة مواسم.

واصل مسيرته في إسبانيا مع ملقا وغرناطة، قبل الانضمام إلى ستاندار لياج البلجيكي. عاد إلى المكسيك عام 2019 حيث دافع عن ألوان أميركا.

