المغربي بنعطية يحط الرحال في الدوري التركي

من قبل beIN SPORTS July 30, 2021 18:09 أعلن فريق فاتح كاراجمرك التركي اليوم الجمعة عن تعاقده مع المدافع المغربي مهدي بنعطية.