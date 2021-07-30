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ميركاتو

المغربي بنعطية يحط الرحال في الدوري التركي

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أعلن فريق فاتح كاراجمرك التركي اليوم الجمعة عن تعاقده مع المدافع المغربي مهدي بنعطية.

REUTERS

ولعب بنعطية (34 عاماً) لأندية أولمبيك مرسيليا وتور ولوريان وكليرمون وأودينيزي وروما وبايرن ميونيخ ويوفنتوس قبل أن ينضم إلى نادي الدحيل القطري. 

وأنهى فريق فاتح كاراجمرك الموسم المنقضي في المركز الثامن على لائحة ترتيب أندية الدوري التركي الممتاز. 

 

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