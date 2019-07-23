المدافع اللبناني العمري إلى فيسيل كوبي الياباني

وأشار النادي الثلاثاء في بيان أن العمري (30 عاما) "تعاقد مع فيسيل كوبي قادما من النصر الاماراتي".

ونشأ العمري في ألمانيا ثم حمل ألوان سيفاسبور التركي (2016-2017) والنصر بين 2017 و2019 الذي أعاره العام الماضي إلى ساغان توسو الياباني.

وقال العمري، المولود في برلين، لموقع النادي الرسمي "أنا سعيد للانضمام إلى فيسيل كوبي. أشكر النادي لضمي إلى صفوفه وأريد مساعدته. سأقدم كل ما في وسعي كي يحقق هذا الفريق أهدافه".

وشارك العمري مع منتخب لبنان في كأس آسيا الأخيرة في الامارات وكان أحد الأعمدة الأساسية في خط دفاعه، وحمل ألوانه في 22 مباراة سجل خلالها هدفين.

وإضافة إلى إينيستا نجم برشلونة السابق، يضم فيسيل كوبي المهاجمين المخضرمين الألماني لوكاس بودولسكي والاسباني دافيد فيا، ولاعب وسط برشلونة السابق سيرجي سامبر.

ويحتل فيسيل كوبي المركز الخامس عشر في الدوري حالياً من أصل 18 ناديا، ويبتعد 3 نقاط عن منطقة الخطر بعد 20 مرحلة على بداية الدوري.