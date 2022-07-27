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المدافع السويسري مبابو إلى فولهام

تعاقد المدافع السويسري الدولي كيفن مبابو مع نادي فولهام الإنكليزي قادما من فولفسبورغ الألماني، لثلاثة أعوام مع خيار التمديد لعام إضافي مقابل 7.5 ملايين يورو، بحسب ما أعلن النادي اللندني الأربعاء.

AFP

وقال اللاعب البالغ 27عاماً: "الهدف الأول هو البقاء في البريميرليغ، التأقلم، ولم لا البحث عن الحلول بين العشرة الأوائل".

وكان نادي غرب لندن قد تُوّج بطلاً في دوري تشامبيونشيب (المستوى الثاني في إنكلترا)، وصعد إلى دوري الأضواء.

ونشأ مبابو (27 مباراة دولية) في نادي سيرفيت جنيف، وقد أمضى مواسمه الثلاثة الأخيرة في فولفسبورغ بعد موسمين في يونغ بويز. عرف الدوري الإنكليزي سابقاً، عندما حمل ألوان نيوكاسل يونايتد.

قال مالك فولهام توني خان "تابعنا كيفن منذ عدة سنوات. سيضيف نوعيته الجسدية بالاضافة إلى خبرته الكبيرة".

فولهام الإنكليزي فولفسبورغ كيفن مبابو
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