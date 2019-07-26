المدافع البلجيكي فيرمايلن إلى فيسل كوبي الياباني

وافادت صحيفة "هيت لايتست نيوز" أن مدافع برشلونة السابق الذي تحرّر من عقده في الأول من تموز/يوليو الحالي "اجتاز الفحص الطبي الروتيني" و"زار مركز التدريب" لفريقه المستقبلي الذي يحتل المركز 15 في الدوري.

وأضافت أن فريق فيسل كوبي سيعلن "قريبا" تعاقده رسميا مع فيرمايلن (33 عاما) بعد رفض الأخير عرض زميله السابق ومواطنه فنسان كومباني، الراحل عن مانشستر سيتي الإنكليزي للعودة إلى أندرلخت وتسلم مهمة الاشراف عليه إلى جانب مهامه كلاعب.

وسيلعب فيرمايلن في الفريق الياباني إلى جانب الإسبانيين لاعب الوسط أندريس إنييستا والمهاجم دافيد فيا والمهاجم الألماني لوكاس بودولسكي، علما أن النادي الياباني ضم قبل أيام قليلة المدافع الدولي اللبناني جوان العمري.

ويحتل فيسيل كوبي المركز الخامس عشر في الدوري الراهن من أصل 18 ناديا، ويبتعد 3 نقاط عن منطقة الخطر بعد 20 مرحلة على بداية الدوري.

وخاض فيرمايلن الذي تدرّج في أياكس أمستردام الهولندي (2003-2009)، 74 مباراة دولية مع منتخب "الشياطين الحمر"، كما ارتدى قمصان العديد من الأندية بينها أرسنال الإنكليزي (2009-2014) وبرشلونة (2014-2019) وروما الايطالي (2016-2017 على سبيل الاعارة).

