الكشف عن سبب فشل صفقة انتقال بايل إلى الصين

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية كانت كثير من الدلائل تشير إلى قرب انتقال بايل (30 عاماً) إلى صفوف جيانغسو بعد تراجع ظهوره في التشكيلة الأساسية مع الفريق الملكي تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

وفشلت الصفقة بعد إصرار ريال مدريد على أن يدفع النادي الصيني رسوم انتقال رغم موافقته في البداية على رحيله في صفقة انتقال حر.

وقال أولاريو: "اتمام الصفقة كان وشيكاً، اتفق النادي مع مدير أعماله وكان مدير أعماله هناك، اتفقنا نحن مع ريال مدريد، وفي الشهر الأخير لا أعرف ما الذي حدث هناك، خسر (ريال مدريد) بعض المباريات الودية بنتيجة كبيرة وغيّر ريال رأيه."

وأضاف أولاريو "في البداية قال (ريال مدريد) إنّه سيستغني عنه وسيتعين علينا دفع راتبه ثم فجأة قال، لا عليكم دفع رسوم انتقال، وكانت الرسوم والراتب تتجاوز ميزانيتنا قليلاً ولذا فقد بحثنا عن لاعب بديل".

وأردف أولاريو: "لكن في الواقع تمت الصفقة بنسبة 90 في المئة في المساء، وفي الصباح التالي تغيّر كلّ شيء.. لكن من جانب ريال مدريد

وليس من جانبنا".

وحسب لوائح الدوري الصيني الممتاز المطبقة منذ مطلع 2018 فإنّ الصفقة كانت لتكلف النادي الصيني كثيراً نظراً لأنّ راتب بايل يبلغ 15 مليون يورو سنوياً إذا ما أصر ريال على مبلغ انتقال.