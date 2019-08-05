الكرواتي باديلي يعود إلى فيورنتينا معاراً

وكشف المدير الرياضي في فيورنتينا دانييلي برادي على هامش مؤتمر صحافي عقده لإعلان عودة باديلي، أن الفريق يملك خيار التعاقد معه بشكل نهائي بعد انتهاء فترة الإعارة.

وصرح اللاعب الكرواتي البالغ 30 عاماً "كان لدي خيار البقاء مع لاتسيو أو العودة الى هنا (فيورنتينا). اخترت الثاني على رغم عدم اعتقادي بوجود أي فرصة لحصول ذلك لكوني غادرت بعقد حر".

وأمضى باديلي أربعة أعوام في ملعب "أرتيميو فرانكي" التابع لفيورنتينا، قبل أن ينتقل الى نادي العاصمة. كما دافع عن ألوان منتخب بلاده في أكثر من 40 مباراة دولية، وبلغ معه المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018، والتي خسرها المنتخب الكرواتي أمام فرنسا بنتيجة 2-4.

وأحرز اللاعب الدولي مع لاتسيو كأس إيطاليا في الموسم المنصرم، علما بأنه غاب عن المباراة النهائية أمام أتالانتا، والتي انتهت بفوز لاعبي المدرب سيموني إينزاغي بهدفين نظيفين.

واستحوذ الملياردير الأميركي-الإيطالي روكو كوميسو على ملكية فيورنتينا في حزيران/ يونيو، منهيا 17 عاماً من حقبة حكم عائلة ديلا فالي. ويأمل مشجعو النادي في أن يعيد كوميسو (69 عاماً) الذي يرأس مجموعة "ميدياكوم" التلفزيونية ويملك مادي نيويورك كوزموس الأميركي لكرة القدم، فيورنتينا إلى صفوة الأندية في إيطاليا بعدما تفادى الهبوط إلى الدرجة الثانية في الأسبوع الأخير من الموسم المنصرم.

