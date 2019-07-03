الفرنسي كوندي من بوردو إلى إشبيلية في صفقة قياسية للنادي الأندلسي

ونشر إشبيلية بيانا بدون أن يحدد قيمة الصفقة "المدافع، الذي وصل البارحة (الثلاثاء) إلى إشبيلية، خضع للفحص الطبي في الصباح قبل أن يوقّع على العقد الذي يربطه بفريقه الجديد حتى عام 2024".

وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "استاديو ديبورتيفو" الرياضية الأندلسية "تقارب الصفقة حوالي 25 مليون يورو" سيتم دفعها إلى بوردو من أجل جلب المدافع الدولي الفرنسي لمنتخب ما دون 20 عاما.

وينضم كوندي (20 عاما) إلى سادس الدوري الإسباني (الموسم الماضي) لتدعيم خط الدفاع، علما أن مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق جولن لوبيتيغي تسلم تدريب إشبيلية. وسبق للمدافع الفرنسي أن خاض 55 مباراة في الدوري الفرنسي مع بوردو منذ بداياته مع الفريق عام 2018.

وكثف إشبيلية من تعاقداته تحضيرا للموسم المقبل بعد عودة مديره الرياضي السابق مونشي، إذ انضم كوندي إلى الهولندي لوك دي يونغ (28 عاما) من أيندهوفن، المدافع البرازيلي دييغو كارلوس (26) من نانت الفرنسي، لاعب الوسط خوان جوردان (24 عاماً) من إيبار.

كما من المحتمل وصول الجناح الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (24 عاماً) من مرسيليا الفرنسي مقابل 15 مليون يورو بحسب تقارير صحافية.