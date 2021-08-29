الفرنسي زوما من تشيلسي إلى الجار وست هام



ووقع ابن الـ26 عاماً عقداً يمتد لأربعة أعوام، تاركاً الفريق الذي وصل اليه عام 2014 وتوج معه بلقبي الدوري الإنكليزي عامي 2015 و2017 وكأس رابطة الأندية المحترفة عام 2015 ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والكأس السوبر الأوروبية هذا الصيف.



وقال زوما لتلفزيون فريقه الجديد: "أنا سعيد وفخور جداً"، كاشفاً: "المفاوضات مع المدرب (الاسكتلندي ديفيد مويز) كانت سريعة جداً. شعرت أنه يريدني حقاً أن أنضم إلى الفريق".



ورأى الفرنسي أنه ينضم إلى "فريق جيد بدأ الموسم بطريقة جيدة جداً".



ويتصدر وست هام ترتيب الدوري الممتاز موقتاً بسبع نقاط من ثلاث مباريات، لكنه عانى دفاعياً بعدما اهتزت شباكه خمس مرات، آخرها هدفان السبت في التعادل مع الجار الآخر كريستال بالاس 2-2.



ورحب مويز بزوما في فريقه، قائلاً: "إنه لاعب تابعته منذ فترة، كنا حريصين على اتمام الصفقة، كان دائماً خيارنا الأول وأنا سعيد جداً لأنه أصبح الآن لاعبنا".



وسيكون وست هام المغامرة الإنكليزية الرابعة للاعب سانت إتيان السابق، إذ سبق له أن دافع أيضاً عن ألوان ستوك سيتي وإيفرتون على سبيل الإعارة من تشيلسي الذي أعاره أيضاً عام 2014 لفريق بداياته الكروية سانت إتيان.