الفرنسي ديني ينتقل إلى أستون فيلا

وغرّد أستون فيلا الذي يدربه ستيفن جيرارد عبر حسابه في تويتر مرحباً بلاعبه الجديد قائلاً: "صفقة جديدة. رحبوا معنا بلاعبنا الجديد الفرنسي الطائر لوكا ديني".

من جهته قال اللاعب الدولي الفرنسي: " أنا سعيد حقًا لوجودي هنا، إنه مشروع كبير بعد التعاقد مع كوتينيو وإنفاق النادي للكثير من الأموال في الصيف الماضي. مشروع أستون فيلا مثير للاهتمام حقاً، يمكنك أن ترى أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح، وأعتقد أن الجميع يريدون أن يكونوا جزءًا منه".

وتابع ديني: "جئت إلى هنا من أجل المدير الفني، كان هو السبب الأساسي في انضمامي لأستون فيلا، لقد عقدت معه اجتماعاً جيداً وتحدثنا عدة مرات خلال هذا الشهر".

وفي حين لم يتم ذكر قيمة الصفقة، قدرّت وسائل إعلام بريطانية صفقة انتقال اللاعب الفرنسي البالغ 28 عاماً بحوالي 30 مليون يورو.