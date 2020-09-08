الفرنسي دوكوريه إلى إيفرتون لثلاثة أعوام

وقال اللاعب الفرنسي عبر موقع إيفرتون: "انتظرت وصولي إلى هنا منذ فترة طويلة، وهذا ما حصل لذا أنا سعيد، أشعر أني في قمة مسيرتي في هذه اللحظة. من الناحيتين الذهنية والبدنية، أنا في أعلى مستوى".

ووقع لاعب رين السابق البالغ 27 عاماً العقد مع خيار التمديد لعام آخر، فيما وصلت قيمة العقد التي رفض النادي الانكليزي الافصاح عنها، إلى 28 مليون يورو بما فيها المكافآت.

وسينضم دوكوريه إلى إيفرتون الذي يشرف على تدريبه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الساعي إلى إعادة القطب الأزرق لمدينة ليفربول إلى مراكز المقدمة في الدوري،

من سياسة تعاقدية جديدة قادت إلى التعاقد الإثنين مع صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز لمدة عامين من ريال مدريد الإسباني مع خيار التمديد لعام آخر، والبرازيلي ألن الذي وقع لفريق "توفيز" قبل يومين قادماً من نابولي الإيطالي حتى صيف 2023 في صفقة قدرت بـ25 مليون يورو.

وانضم دوكوريه إلى واتفورد قبل أربعة أعوام، وأعير عام 2016 لفترة قصيرة إلى غرناطة الاسباني، فخاض 129 مباراة في الدوري الإنكليزي، سجل خلالها 17 هدفا ومرر 12 كرة حاسمة.

