الصربي رادونيتش من مرسيليا إلى بنفيكا على سبيل الإعارة

* (الصورة للاعب بقميص نادي هيرثا برلين الألماني الذي لعب له معاراً أيضاً من مرسيليا موسم 2020-2021).



وأصدر نادي العاصمة البرتغالية بيانًا أكد فيه على أنه "توصل إلى اتفاق مع مرسيليا من أجل انتقال اللاعب نيمانيا رادونيتش الذي وقع عقدًا حتى حزيران/يونيو 2022 على سبيل الإعارة" مشيرًا إلى أن تقديم اللاعب رسميًا الى وسائل الإعلام "سيتم قريبًا".

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن عقد الإعارة يتضمن بندًا لإمكانية الشراء مقابل 7 ملايين يورو، وأشارت صحيفة "ابولا" إلى أن اللاعب أجرى أول حصة تدريبية الاثنين بعد اجتيازه الفحص الطبي.

ويأتي نبأ التعاقد مع رادونيتش بعد انتقال مهاجم بنفيكا الألماني لوكا فالدشميدت إلى صفوف فولفسبورغ مقابل 12 مليون يورو.

وانضم فالدشميدت الذي شارك في 7 مباريات دولية مع المانشافت بعقد لمدة أربع سنوات، علمًا أن فولفسبورغ سيشارك خلال الموسم الحالي في مسابقة دوري أبطال اوروبا.

