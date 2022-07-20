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ميركاتو

السويسري سيفيروفيتش من بنفيكا إلى غلطة سراي

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أعير المهاجم السويسري الدولي حارس سيفيروفيتش من بنفيكا البرتغالي إلى غلطة سراي التركي لموسم واحد، كما أعلن النادي الأول الأربعاء.

AFP

وقال بنفيكا على موقعه الرسمي بأنه وغلطة سراي "توصلا إلى اتفاق يقضي بانتقال المهاجم سيفيروفيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2022-2023".

وعانى الدولي السويسري (86 مباراة دولية و25 هدفاً) والبالغ من العمر 30 عاما، الموسم الماضي بعد تعرضه لإصابة حادة ابعدته اسابيع طويلة عن الملاعب.

وسيحاول هداف الدوري البرتغالي موسم 2018-2019، تعزيز الجبهة الهجومية في غلطة سراي التي عانت من العقم الموسم الفائت.

واحتل غلطة سراي، النادي الأكثر ألقاباً في بطولة تركيا (22 لقباً)، المرتبة الثالثة عشرة الموسم الماضي في الدوري وهي الأسوأ له في تاريخه.
 

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