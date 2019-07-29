السخيري ينتقل إلى كولن الألماني قادماً من مونبلييه الفرنسي

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أنّ صفقة انتقال اللاعب البالغ 24 عاماً، قبل عام من نهاية عقده مع النادي الفرنسي، كلّفت الطرف الألماني خمسة ملايين يورو، يضاف إليها مليون يورو كحوافز ومكافآت.

ونقل بيان لكولن عن مديره التنفيذي أرمين فِه قوله إنّ "إلياس يتمتع برؤية جيدة في الملعب وقدرة جيدة على التمرير، حتى وإن كان يتمتع بخبرة واسعة، لكنه لا يزال في الرابعة والعشرين من العمر وقادر على التطور".

New #effzeh signing, Ellyes #Skhiri gives his first English interview after joining the club today 📺👀



He explains why he joined FC, how excited he is to get started and what the fans can expect on the pitch 😁🙌 pic.twitter.com/g7ke4QyW2B — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) July 29, 2019

وأمضى السخيري خمسة أعوام مع مونبلييه الذي انضم الى فئاته العمرية في العام 2014، وأصبح من الركائز الأساسية للفريق الأول الذي دافع عن ألوانه في 133 مباراة سجل خلالها 10 أهداف.

ويأتي الانتقال بعد مشاركة السخيري مع نسور قرطاج في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو، وحلّ فيها المنتخب التونسي في المركز الرابع.

