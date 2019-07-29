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السخيري ينتقل إلى كولن الألماني قادماً من مونبلييه الفرنسي

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أعلن نادي كولن الصاعد بنهاية الموسم المنصرم إلى الدرجة الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم، الإثنين تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي إلياس السخيري لفترة أربعة مواسم، قادماً من مونبلييه الفرنسي.

Reuters

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أنّ صفقة انتقال اللاعب البالغ 24 عاماً، قبل عام من نهاية عقده مع النادي الفرنسي، كلّفت الطرف الألماني خمسة ملايين يورو، يضاف إليها مليون يورو كحوافز ومكافآت.

ونقل بيان لكولن عن مديره التنفيذي أرمين فِه قوله إنّ "إلياس يتمتع برؤية جيدة في الملعب وقدرة جيدة على التمرير، حتى وإن كان يتمتع بخبرة واسعة، لكنه لا يزال في الرابعة والعشرين من العمر وقادر على التطور".

وأمضى السخيري خمسة أعوام مع مونبلييه الذي انضم الى فئاته العمرية في العام 2014، وأصبح من الركائز الأساسية للفريق الأول الذي دافع عن ألوانه في 133 مباراة سجل خلالها 10 أهداف.

ويأتي الانتقال بعد مشاركة السخيري مع نسور قرطاج في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو، وحلّ فيها المنتخب التونسي في المركز الرابع.
 

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