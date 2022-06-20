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ميركاتو

الخليج السعودي يضم الدولي الجزائري بن لعمري

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أعلن نادي الخليج السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن ضم الدولي الجزائري جمال بن لعمري إلى صفوفه.

AFP

ويبلغ بن لعمري قلب دفاع المنتخب الجزائري من العمر 32 عاماً ودافع في الموسم الماضي عن ألوان نادي قطر القطري إذ خاض مع الفريق 30 مباراة أحرز خلالها هدفين.

وتوج بن لعمري مع منتخب محاربي الصحراء بلقبي كأس العرب 2021 وكأس الأمم الإفريقية 2019.
 

ميركاتو نادي الخليج السعودي جمال بن لعمري
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