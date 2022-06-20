الخليج السعودي يضم الدولي الجزائري بن لعمري

من قبل beIN SPORTS June 20, 2022 12:34 أعلن نادي الخليج السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن ضم الدولي الجزائري جمال بن لعمري إلى صفوفه.