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الحارس التركي ألميدار إلى رين

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انتقل الحارس التركي الشاب دوغان ألميدار من قيصري سبور إلى رين الفرنسي لخمس سنوات، بحسب ما أعلن الأخير.

AFP


نشأ الحارس البالغ 18 عاماً مع قيصري سبور فارضاً نفسه في الفريق الأول، ومحافظاً على نظافة شباكه 9 مرات في 28 مباراة الموسم الماضي.

وكان النادي التركي أعلن رحيله إلى رين الأسبوع الماضي، لكن إنهاء التعاقد بين رين واللاعب تطلّب وقتاً إضافياً.

قال فلوريان موريس المدير الرياضي لرين الأسبوع الماضي: "كانت الفكرة أن يأتي للإعداد من أجل المستقبل، هو حارس يافع. سيأتي للعمل ونرى بعدها ماذا سيحصل".

وقبل قدوم ألميدار، كان رين يملك ثلاثة حراس: ألفريد غوميس القادم العام الماضي والأساسي برغم بعض الأخطاء عند سيطرته على الكرة بقدمه، رومان سالان (37 عاماً) الذي حلّ بدلاً منه في بعض فترات الموسم الماضي والشاب بيبيه بونيه البالغ أيضاً 18 عاماً.

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