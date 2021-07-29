الحارس أريولا إلى وست هام على سبيل الإعارة

ومن المرجح أن يكون أريولا الحارس الثاني للفريق خلف البولندي لوكاش فابيانسكي، حيث يسعى المدرب ديفيد مويز لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الذي سينافس فيه في الدوري الأوروبي.

وقضى أريولا، الذي كان ضمن تشكيلة فرنسا الفائزة بكأس العالم 2018، الموسم الماضي معارا لفولهام الذي هبط للدرجة الأولى (الثانية فعلياً)

وأبلغ أريولا موقع النادي على الإنترنت "وست هام قدم موسما رائعا العام الماضي. شاهدت مبارياته الموسم الماضي لذلك أدرك إمكانياته والمواهب التي يمتلكها، لذلك لا أستطيع الانتظار لبداية مسيرتي مع الفريق".

ووجد أريولا نفسه بعيدا عن اهتمامات باريس سان جيرمان، الذي تعاقد الشهر الحالي مع جيانلويجي دوناروما حارس ميلان السابق ليتنافس مع كيلور نافاس على حراسة مرمى الفريق.