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الجناح رافينيا يعود إلى البرازيل عبر بوابة غريميو

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عاد الجناح السابق لبايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم، البرازيلي رافينيا إلى دوري بلاده بعد 8 أشهر من رحيله عن صفوف فلامينغو للالتحاق بنادي أولمبياكوس اليوناني، عبر بوابة غريميو بورتو أليغري بعدما وقع عقداً معه كلاعب حر حتى نهاية الموسم الحالي.

AFP

 


وأعلن نادي جنوب البرازيل في بيان أن مارسيو رافايل فيريرا دي سوزا المعروف بـ"رافينيا" "هو أول لاعب يتعاقد معه في عام 2021"، علما أن البرازيلي أنهى عقده مع أولمبياكوس في الثاني شباط/فبراير 2021.

وكان رافينيا (35 عاماً) عاد إلى "بلاد السامبا" للدفاع عن ألوان فلامنغو في عام 2019 قادماً من بايرن، وخاض تجربة ناجحة في أول موسم له مع فريق ولاية ريو دي جانيرو فقاده للفوز بلقب الدوري المحلي وبكأس ليبرتادوريس للمرة الأولى منذ 38 عاماً.

وأمضى رافينيا 15 عاماً من مسيرته في القارة العجوز، منها خمسة أعوام مع شالكه في الـ"بوندسليغا" بين 2005 و2010، قبل أن ينتقل إلى جنوى الإيطالي لموسم واحد (2010-2011)، ويعود مجدداً إلى ألمانيا للالتحاق بصفوف العملاق البافاري عام 2011.

وارتدى البرازيلي قميص بايرن في 266 مباراة في مختلف المسابقات، وتوج معه في حقبة ذهبية بـ18 لقباً (7 ألقاب في الدوري)، منها كأس دوري أبطال أوروبا في عام 2013.

وبحسب وسائل إعلام برازيلية، يسعى غريميو لتدعيم صفوفه بلاعب آخر من بايرن هو دوغلاس كوستا (30 عاما) المعار حالياً من يوفنتوس الإيطالي إلى أبطال أوروبا.

رافينيا بايرن ميونيخ غريميو بورترو أليغري فلامنغو
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