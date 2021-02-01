الجزيرة يفسخ عقد لاعبه عموري



وقال الجزيرة في بيان: "يعلن نادي الجزيرة عن إنهاء تعاقده مع اللاعب عمر عبدالرحمن بالتراضي، وتتوجه أسرة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية".



ولم يلعب عبد الرحمن (29 عاماً) سوى مباراتين مع الجزيرة في الموسم الحالي، قبل أن يتعرض لإصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وتقدم عبد الرحمن في تغريدة له عبر حسابه في تويتر بالشكر:"لإدارة نادي الجزيرة على منحي فرصة تمثيل فخر أبوظبي (لقب الفريق) خلال الفترة الماضية ، وأتمنى للفريق التوفيق محلياً وخارجياً".



ولم يكشف اللاعب الأكثر موهبة في كرة الإمارات في السنوات الأخيرة عن وجهته المقبلة، وإذا كان سيعود إلى ناديه الأم العين كما تردد والذي لعب له من 2006 حتى 2018، قبل أن ينتقل الى الهلال السعودي في تجربة لم تكتمل بسبب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي، ومن ثم إلى الجزيرة في 2019.

ويغلق باب الانتقالات الشتوية في الامارات الاثنين، لكن عبد الرحمن يحق له الانتقال إلى أي ناد خلال فترة 21 يوماً بعدما أصبح لاعباً حراً.



وعانى عبد الرحمن، الدولي الإماراتي منذ 2011 وأفضل لاعب في آسيا عام 2016، من لعنة الإصابات ثلاث مرات في الرباط الصليبي كان آخرها مع الهلال.