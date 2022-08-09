الجزيرة الإماراتي يعلن التعاقد مع بن شرقي August 9, 2022 13:01 أعلن نادي الجزيرة الإماراتي عن تعاقده مع المهاجم المغربي أشرف بن شرقي. Reuters أحلامهم هي واقعنا.#بن_شرقي_جزراوي pic.twitter.com/hj667VVqyZ — نادي الجزيرة (@aljazirafc) August 9, 2022 الجزيرة الإماراتي أشرف بن شرقي السابق روميرو يعود إلى الأرجنتين من ب اقرأ التالي - آخر الأحداث August 9, 2022 13:01 الجزيرة الإماراتي يعلن التعاقد مع بن شرقي August 9, 2022 12:40 روميرو يعود إلى الأرجنتين من بوابة بوكا جونيورز August 9, 2022 11:57 وولفرهامبتون يضم البرتغالي غيديش من فالنسيا August 9, 2022 00:34 إشبيلية يعلن رسمياً تعاقده مع إيسكو August 8, 2022 23:24 إيفرتون يضم كودي من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة August 8, 2022 20:46 دورتموند يعلن ضم المهاجم الفرنسي موديست August 8, 2022 17:00 توصل تشيلسي ولايبتسيش لاتفاق من أجل ضم فيرنر August 8, 2022 16:54 هل ينتقل كافاني إلى الدوري الإسباني؟ August 8, 2022 16:26 الصحافة الإنكليزية تؤكد اهتمام يونايتد برابيو August 7, 2022 17:53 موديست في طريقه الى دورتموند لتعويض غياب هالر