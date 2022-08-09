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الدوري الإنكليزي الممتاز
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الجزيرة الإماراتي يعلن التعاقد مع بن شرقي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي عن تعاقده مع المهاجم المغربي أشرف بن شرقي.

Reuters

 

الجزيرة الإماراتي أشرف بن شرقي
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