البولندي لينيتي ينتقل من سمبدوريا إلى تورينو

ووصل اللاعب البالغ 25 عاماً إلى إيطاليا عام 2016 قادماً من ليخ بوزنان، وخاض 132 مباراة مع سمبدوريا سجل فيها 11 هدفاً.

كما حمل ألوان منتخب بولندا لكرة القدم في 23 مباراة دولية.

وذكر تورينو في بيان: "يسعد نادي تورينو أن يعلن التعاقد الدائم مع لاعب سمبدوريا كارول لينيتي".

وأشارت تقارير صحافية إيطالية إلى أن قيمة انتقال لينيتي بلغت 7,5 ملايين يورو زائد المكافآت.

وخضع اللاعب للفحص الطبي التقليدي ووقع عقداً حتى 2024 مع "لا غراناتا".

وأنهى تورينو الموسم الماضي من الدوري الايطالي في المركز السادس عشر وراء سمبدوريا.

