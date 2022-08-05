English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

البلجيكي بينتيكي إلى دي سي يونايتد

من قبل

انتقل المهاجم الدولي البلجيكي كريستيان بينتيكي إلى صفوف دي سي يونايتد الأميركي الذي يشرف على تدريبه نجم مانشستر يونايتد ومنتخب انكلترا السابق واين روني، كما أعلن النادي الجمعة.

AFP

ووقع بينتيكي عقداً حتى عام 2024 مع إمكانية تمديده لموسم إضافي.

وأمضى بينتيكي (31 عاماً) السنوات العشر الاخيرة في الدوري الانكليزي الممتاز متنقلاً بين أندية استون فيلا وليفربول وأخيرا كريستال بالاس.

وسجل بينتيكي خلال هذه السنوات 86 هدفا وساهم في 23 تمريرة حاسمة في 280 مباراة في الدوري الانكليزي.

وقال روني "كريستيان لاعب رائع لعب على اعلى مستوى لفترة طويلة".

واضاف "خبرته وقدرته على تسجيل الاهداف ومساعدة الفريق لا تقدر بثمن. امر مثير للفريق ولي شخصيا التعاقد معه والدفاع عن الوان النادي. سيحقق فارقا ضخما".
 

دي سي يونايتد ميركاتو كريستيان بينتيكي
السابق روما يضمّ الهولندي فينالدوم إل
اقرأ
روما يضمّ الهولندي فينالدوم إلى صفوفه
التالي
-

آخر الأحداث

>