البلجيكي بينتيكي إلى دي سي يونايتد

ووقع بينتيكي عقداً حتى عام 2024 مع إمكانية تمديده لموسم إضافي.

وأمضى بينتيكي (31 عاماً) السنوات العشر الاخيرة في الدوري الانكليزي الممتاز متنقلاً بين أندية استون فيلا وليفربول وأخيرا كريستال بالاس.

وسجل بينتيكي خلال هذه السنوات 86 هدفا وساهم في 23 تمريرة حاسمة في 280 مباراة في الدوري الانكليزي.

وقال روني "كريستيان لاعب رائع لعب على اعلى مستوى لفترة طويلة".

واضاف "خبرته وقدرته على تسجيل الاهداف ومساعدة الفريق لا تقدر بثمن. امر مثير للفريق ولي شخصيا التعاقد معه والدفاع عن الوان النادي. سيحقق فارقا ضخما".

