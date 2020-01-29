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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

البرتغالي فرنانديش في طريقه إلى مانشستر يونايتد

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كشفت الصحف البرتغالية الصادرة الأربعاء أن البرتغالي الدولي برونو فرنانديش سيترك سبورتينغ لشبونة وينضم إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي في صفقة ستبلغ 55 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز.

Reuters


وأكدت الصحف الثلاث الرئيسة في البلاد "أبولا" و"ريكورد" وأوجوغو" النبأ على صدر صفحاتها مؤكدة أن عملية الانتقال ستتم مقابل 55 مليون مليون يورو وستتضمن حوافز قد ترفع قيمتها إلى 80 مليون يورو، مشيرة إلى أن اللاعب سيتوجه إلى مانشستر بعد ظهر اليوم للخضوع للفحص الطبي تمهيدا لتوقيع العقد.

وسجل لاعب الوسط المهاجم 15 هدفا في 28 مباراة في صفوف فريقه هذا الموسم كما خاض 19 مباراة دولية مع منتخب البرتغال وسجل هدفين.

بدأ مسيرته في أكاديمية بوافيستا في مدينة بورتو قبل أن ينتقل إلى الدوري الايطالي حيث لعب في صفوف أودينيزي وسمبدوريا قبل أن يعود إلى بلاده عام 2017.

ويريد مانشستر يونايتد تعزيز خط الوسط الذي يغيب عنه الفرنسي بول بوغبا والاسكتلندي سكوت ماكتوميني بداعي الإصابة.
 

برونو فرنانديش
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