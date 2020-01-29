البرتغالي فرنانديش في طريقه إلى مانشستر يونايتد



وأكدت الصحف الثلاث الرئيسة في البلاد "أبولا" و"ريكورد" وأوجوغو" النبأ على صدر صفحاتها مؤكدة أن عملية الانتقال ستتم مقابل 55 مليون مليون يورو وستتضمن حوافز قد ترفع قيمتها إلى 80 مليون يورو، مشيرة إلى أن اللاعب سيتوجه إلى مانشستر بعد ظهر اليوم للخضوع للفحص الطبي تمهيدا لتوقيع العقد.

وسجل لاعب الوسط المهاجم 15 هدفا في 28 مباراة في صفوف فريقه هذا الموسم كما خاض 19 مباراة دولية مع منتخب البرتغال وسجل هدفين.

بدأ مسيرته في أكاديمية بوافيستا في مدينة بورتو قبل أن ينتقل إلى الدوري الايطالي حيث لعب في صفوف أودينيزي وسمبدوريا قبل أن يعود إلى بلاده عام 2017.

ويريد مانشستر يونايتد تعزيز خط الوسط الذي يغيب عنه الفرنسي بول بوغبا والاسكتلندي سكوت ماكتوميني بداعي الإصابة.

