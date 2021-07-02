البرتغالي سيلفا إلى لايبزيغ من فرانكفورت

وسجل ابن الـ25 عاماً 28 هدفاً في الدوري الالماني في موسم 2020-2021 ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ (41).

وذكرت صحيفة "بيلد" المحلية أن لايبزيغ حصل على خدمات سيلفا مقابل 23 ميون يورو (27 مليون دولار)، وسيتقاضى قرابة اربعة ملايين يورو في الموسم.

ويطمح البرتغالي الذي دخل بديلاً في ثلاث مباريات من أصل أربع لمنتخب بلاده في بطولة أوروبا المقامة حالياً، لخوض غمار دوري أبطال أوروبا مع لايبزيغ بعد ان حل فرانكفورت خامساً في البوندسليغا.

وقال المهاجم الذي سجل 40 هدفاً في 57 مباراة في الدوري خلال موسمين مع فرانكفورت: "اتطلع الى التحدي الجديد مع لايبزيغ. يملك النادي طموحًا كبيرًا وأريد أن أساعده في تحقيق ذلك بتسجيلي أكبر عدد من الأهداف. أريد أن ألعب على أعلى المستويات وهذا يعني دوري الابطال".

لعب سيلفا لمدة 20 دقيقة في خسارة البرتغال ضد بلجيكا في الدور ثمن النهائي للبطولة القارية.

ويشكل انضمامه دفعة للايبزيغ الذي عانى من تسجيل الأهداف بعد انتقال تيمو فيرنر إلى تشيلسي الإنكليزي.

وسيشرف الأميركي جيسي مارش مدرب ريد بول سالزبورغ النمساوي السابق على الفريق بدلا من يوليان ناغلسمان المنتقل لتدريب بايرن ميونيخ.

