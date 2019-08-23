البرتغالي سانشيس في طريقه إلى ليل

وقال مصدر داخل النادي لوكالة "فرانس برس" "سيطير إلى ليل قريبا وسيخضع للفحص الطبي اليوم (الجمعة). إذا سارت الأمور بشكل جيد، سيوقع لمدة خمس سنوات".

وأضاف المصدر "الصفقة ستكلف النادي 20 مليون يورو".

وفي حال تمت الصفقة، فإن سانشيس الذي انتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ عام 2016 قادما من بنفيكا، سيصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الفرنسي الذي حل وصيفا لباريس سان جيرمان الموسم الماضي وسيشارك في دوري أبطال أوروبا. أما الرقم القياسي السابق للاعب منتقل إلى ليل فكان التركي يوسف يازيجي في مطلع آب/أغسطس الحالي مقابل 16.5 مليون يورو.

ولم يؤكد رئيس نادي ليل جيرار لوبيز في اتصال هاتفي لوكالة "فرانس برس" رسميا التعاقد مع سانشيس واكتفى بالقول "المفاوضات لا تزال جارية في هذا الملف".

وكان المدير التنفيذي في الفريق البافاري كارل هاينتس رومينيغه فتح الباب أمام رحيل سانشيس بقوله قبل يومين في تصريح لشبكة "سكاي" الألمانية "وصل ريناتو إلى هنا قبل ثلاث سنوات كالولد الذهبي بعد أن توج بطلا لأوروبا وبلقب أفضل لاعب واعد في كأس أوروبا عام 2016. ومنذ ذلك الحين فقد مركزه في المنتخب الوطني".

وأضاف "هو يريد استعادة مركزه مع منتخب البرتغال وهو يدرك جيدا بأن الأمر سيكون صعبا معنا لا سيما بعد انتقال كوتينيو".