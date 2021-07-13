البرتغالي جواو ماريو إلى بنفيكا حتى عام 2026

وكان "نيراتسوري" أكد الإثنين فسخ عقد لاعبه البالغ 28 عاماً والمتوج بطلاً لكأس أوروبا مع منتخب بلاده في 2016، قبل عام من نهايته.



وأعار إنتر لاعبه ماريو، صاحب 45 مباراة دولية وهدفين، في الموسم الماضي إلى سبورتنغ الذي نشأ في صفوفه، حيث لعب دوراً بارزاً في Yحراز فريق "الأسود" لقب الدوري البرتغالي "الهارب" منه منذ عام 2002.



وخاض ماريو مع سبورتنغ الموسم المنصرم 28 مباراة، وسجل هدفين.



وبحسب وسائل إعلامية، يعتزم سبورتنغ الذي أراد المحافظة على خدمات لاعب الوسط وقدّم عرضاً لإنتر، الطعن أمام محكمة في انتقال ماريو إلى مواطنه بحجة ممارسات احتيالية.