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ميركاتو

الاتحاد السعودي يعلن التعاقد مع المصري طارق حامد

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أعلن نادي الاتحاد السعودي الحصول على خدمات لاعب الوسط المدافع الصري طارق حامد لمدة موسمين عقب انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك.

AFP

ويبلغ طارق حامد من العمر 33 علماً وشارك طوال مسيرته مع الزمالك في 284 مباراة سجل فيها 6 أهداف ومنح 8 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي شارك طارق حامد مع منتخب مصر في 50 مباراة وكان ضمن التشكيلة التي مثلت الفراعنة في مونديال روسيا 2018.
 

ميركاتو نادي الاتحاد السعودي طارق حامد
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