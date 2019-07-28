الإيفواري بيبي محور تنافس بين أرسنال ونابولي

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس "تلقى النادي ثلاثة عروض مكتوبة بقيمة 80 مليون يورو واللاعب سيختار بين أرسنال أو نابولي. سيحسم ذلك من الآن حتى الثلاثاء".

وأضاف المصدر أن "الناديين اقترحا راتبا صافيا بقيمة ثمانية ملايين يورو واعتقد ان اللاعب قد اختار بالفعل. بيبي يفضل اللعب مع أرسنال الذي سيخوض الدوري الأوروبي الموسم المقبل. لكن طموح خوض مسابقة دوري أبطال أوروبا مع نابولي والمدرب كارلو أنشيلوتي يمكن ان يحول وجهته الى إيطاليا".

وبحسب مصدر آخر، فإن باريس سان جرمان حيث يحلم المهاجم الإيفواري الواعد (24 عاما) باللعب، دخل الاحد سباق المنافسة على الصفقة، ولكن متأخرا لجذب الجناح الذي قدم موسما استثنائيا مع ليل (سجل 22 هدفا مع 11 تمريرة حاسمة). وستكون الصعوبة بالنسبة لسان جرمان لحسم الصفقة هي على الخصوص البقاء في دائرة اللعب المالي النظيف.

ورفض رئيس ليل جيرار لوبيز الحديث عن هذا الملف في اتصال مع فرانس برس.

وسيخوض ليل الذي حقق مفاجأة في الموسم الماضي بحلوله وصيفا بعد موسم واحد على تفادي الهبوط الى الدرجة الثانية، مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد غياب عنها دام سبعة اعوام.