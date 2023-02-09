الإيطالي زانيولو يغادر روما إلى غلطة سراي التركي

وأفاد روما في وقت متأخر من ليل الأربعاء عبر موقعه الرسمي على الانترنت بأنه بات "قادراً على تأكيد أنه تم التوصل لاتفاق مع النادي التركي لانتقال دائم".

برز زانيولو (23 عاماً) مع روما منذ 2018 وسجل 13 هدفاً في 94 مباراة بالدوري الإيطالي، بعد قدومه من إنتر الذي لم يخض بألوانه أي مباراة.

أبلغ زانيولو ناديه روما في كانون الثاني/يناير رغبته في المغادرة خلال فترة الانتقالات الشتوية لكنه رفض العرض الثابت الوحيد الذي تلقاه النادي من بورنموث الإنكليزي. في حين لم تتقدم الأندية الأخرى التي أبدت اهتمامها (توتنهام الإنكليزي، ميلان) بعروض جدّية.

وكان المدير العام للنادي تياغو بينتو، قال في نهاية كانون الثاني/يناير، من دون أن يقتبس زانيولو مباشرة ولكن عندما ُسُئل عن غيابه: "نحن هنا مع أولئك الذين لديهم الدافع للقتال من أجل روما".

كما أعرب عن أسفه لأن "المصالح الفردية تأتي في بعض الأحيان على المصالح الجماعية".

وضمن السياق ذاته، أكد مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو أن زانيولو يريد "الرحيل". ولم يترك له الكثير من الأمل في إعادة دمجه مع المجموعة.

وأضاف عشية إغلاق فترة الانتقالات الشتوية في إيطاليا في 31 كانون الثاني/يناير "عندما لا تكون على ما يرام في الأسرة، عليك المغادرة".

وتوصل زانيولو الذي استفاد من فترة انتقالات لا تزال مفتوحة في تركيا، أخيراً إلى اتفاق لإطلاق مسيرته مجدداً مع غلطة سراي متصدر الدوري بعد تباطؤ المفاوضات لبعض الوقت بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد الاثنين.

ورغم عدم تحديد قيمة الصفقة، إلا أن صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" وقناة "سكاي سبورت" أفادتا أن الصفقة قاربت 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين كمكافآت. كما تضمن العقد، وفقاً لوسائل الإعلام، بنداً يسمح له بفسخه في حال تقديم عرض أكبر من 35 مليون يورو في عودة محتملة إلى إيطاليا الصيف المقبل.

وانضم المهاجم الدولي (هدفان في 11 مباراة دولية) إلى العديد من اللاعبين في غلطة سراي سبق لهم أن خاضوا غمار الـ "سيري أ"، مثل الأرجنتيني ماورو إيكاردي والبلجيكي دريس ميرتنز والبرتغالي سيرجيو أوليفيرا الذي لعب الموسم الماضي مع روما وشارك في الفوز بالنسخة الأولى من مسابقة "كونفرنس ليغ" بهدف من زانيولو نفسه في النهائي أمام فينورد الهولندي.



