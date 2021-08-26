الأهلي المصري يضم رسمياً بيرسي تاو من قبل beIN SPORTS August 26, 2021 22:07 أعلن الأهلي المصري اليوم الخميس رسمياً عن تعاقده مع الدولي بيرسي تاو قادماً من برايتون الإنكليزي في عقد يمتد للمواسم الأربعة المقبلة. REUTERS بيرسي تاو في الأهلي لمدة أربع سنوات🦅🔥💪 pic.twitter.com/xhLDpIwp6Q — النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 26, 2021 ميركاتو الأهلي المصري برايتون السابق ديلاني ينتقل إلى إشبيلية اقرأ التالي مراسل beIN SPORTS: كريستيانو ر اقرأ آخر الأحداث August 26, 2021 23:19 مصادرنا: كريستيانو رونالدو لن يستمر مع يوفنتوس August 26, 2021 22:07 الأهلي المصري يضم رسمياً بيرسي تاو August 26, 2021 15:24 ديلاني ينتقل إلى إشبيلية August 26, 2021 15:15 اجتماع مرتقب بين وكيل رونالدو ويوفنتوس August 26, 2021 13:57 إنتر يوقّع مع الأرجنتيني كوريا من لاتسيو August 26, 2021 00:05 مستقبل كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس يتحول إلى لغز August 25, 2021 17:59 إشبيلية يقدم مهاجمه الجديد رافا مير August 25, 2021 17:50 باريس سان جيرمان رفض عرضاً من ريال مدريد August 25, 2021 16:30 أتلتيكو مدريد يظفر بخدمات البرازيلي "كونيا" August 25, 2021 13:56 هاري كاين باقٍ مع توتنهام