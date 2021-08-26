الأهلي المصري يضم رسمياً بيرسي تاو

من قبل beIN SPORTS August 26, 2021 22:07 أعلن الأهلي المصري اليوم الخميس رسمياً عن تعاقده مع الدولي بيرسي تاو قادماً من برايتون الإنكليزي في عقد يمتد للمواسم الأربعة المقبلة.