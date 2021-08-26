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دوري أبطال أوروبا
ميركاتو

الأهلي المصري يضم رسمياً بيرسي تاو

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أعلن الأهلي المصري اليوم الخميس رسمياً عن تعاقده مع الدولي بيرسي تاو قادماً من برايتون الإنكليزي في عقد يمتد للمواسم الأربعة المقبلة.

REUTERS

 

 

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