الأرجنتيني أوكامبوس الى أياكس معارًا من إشبيلية

وجاء في بيان بطل هولندا "توصل أياكس إلى اتفاق مع إشبيلية ولوكاس أوكامبوس. سيصل الأرجنتيني على سبيل الإعارة من النادي الإسباني ... لموسم واحد حتى 30 حزيران/يونيو 2023 مع خيار الشراء".

وأشارت التقارير الهولندية إلى أن صفقة الإعارة بلغت أربعة ملايين يورو مع خيار الشراء مقابل 16 مليون يورو.

وسيحل ابن الـ28 عامًا بدلا من الجناح البرازيلي أنتوني الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وصل أوكامبوس إلى النادي الأندلسي في العام 2019 قادمًا من مرسيليا الفرنسي وحقق لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2020 على حساب إنتر الايطالي في النهائي.

وعوّض إشبيليه رحيل أوكامبوس بتعاقده مع عدنان يانوزاي بصفقة حرة بعدما أمضى البلجيكي خمس سنوات في ريال سوسييداد.





