اتفاق حكيمي مع انتر.. ضربة موجعة لحسابات برشلونة

فراس بن أحمد

وأضافت تقارير اعلامية أخرى، بأن اللاعب الدولي المغربي في مفاوضات متقدمة مع إنتر للانتقال إليه خلال الميركاتو الصيفي، حيث قدم الفريق الإيطالي مبلغ 45 مليون يورو مقابل الحصول على خدماته.

وأكدت ذات المصادر بأن المفاوضات والمحادثات بين الطرفين وصلت مرحلة متقدمة جداً وبات من المتوقع إبرام الصفقة في وقت قريب.

وتحدثت وسائل اعلام اسبانية عن هذا الاتفاق الذي سيكون ضربة موجعة لحسابات نادي برشلونة الطامح في خفض البند الجزائي للمهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز (111 مليون يورو).

وبحثت مصادر إعلامية كاتالونية في كواليس صفقة التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان، الذي أشاد به كثيراً مواطنه ليونيل ميسي، فأشارت إلى أن نادي برشلونة أقنع ظهيره الأيمن، البرتغالي نيلسون سيميدو، بالرحيل إلى ميلانو في صفقة قد تخفف وزر القيمة المالية العالية للدولي الأرجنتيني.

وبعد الأنباء الشبه مؤكدة حول انتقال المغربي حكيمي، الذي يشغل نفس مركز سيميدو، إلى إنتر سيكون نادي برشلونة مطالباً بعرض جونيور فيربو، الذي عبر عن رغبته في الرحيل، أو التشيلي أرتورو فيدال على الفريق الإيطالي مقابل خفض القيمة المالية للصفقة.

يذكر أن المدير التنفيذي لفريق إنتر، جوزيبي ماروتا، يرغب بشدة في عودة البلجيكي رادجا ناينغولان، المعار إلى نادي كالياري والذي يشغل نفس مركز فيدال، إلى ميلانو.

وإن فشل نادي برشلونة في اقحام لاعب في صفقة تعاقده مع لوتارو مارتينيز فإن إدارة جوسيب ماريا بارتوميو ستكون مطالبة بفك البند الجزائي حتى يصبح الأرجنتيني على ذمة الفريق الكاتالوني.

ورغم التمسك الكبير من إدارة الفريق الإيطالي بمهاجمها الأرجنتيني، أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" المختص في سوق انتقالات اللاعبين، بأن مارتينيز رفض عرضاً لتمديد عقده الذي ينتهي مع انتر ميلان في عام 2023.

وعرض الفريق الإيطالي على المهاجم الأرجنتيني تحسين عقده من خلال الترفيع في عائداته المالية وزيادة قيمة البند الجزائي إلا أن لوتارو مارتينيز قال "لا".