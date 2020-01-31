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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

إيمري جان ينتقل إلى بوروسيا دورتموند

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أعلن بوروسيا دورتموند في موقعه الرسمي على الإنترنت عن ضم الألماني إيمري جان على سبيل الإعارة من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

AFP

وجاء في تغريدة نشرها بوروسيا دورتموند اليوم الجمعة: "دورتموند يعلن استكمال التوقيع مع إيمري جان من صفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم"، في الوقت الذي أكّد به يوفنتوس أنّ الفريق الألماني سيلزم بشراء جان مقابل 25 مليون يورو في حال تحقيق اللاعب لأرقام معينة مع دورتموند.

ولم تكن تجربة جان ناجحة مع يوفنتوس الذي انتقل إليه في 2018 قادماً من ليفربول الإنكليزي، وساءت علاقته مؤخراً مع ساري مدرب السيدة العجوز.

ولعب جان (26 عاماً) مع بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن في ألمانيا كما مثلّ المنتخب الأول في 25 مباراة.
 

 

بوروسيا دورتموند
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