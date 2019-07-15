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كأس أمم إفريقيا 2019
ميركاتو

إيفرتون يعلن عن ضم ديلف من مانشستر سيتي

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عزّز إيفرتون الإنكليزي صفوفه بضم اللاعب الدولي فابيان ديلف من صفوف مانشستر سيتي بشكل رسمي يوم الإثنين.

Reuters

أعلن إيفرتون في موقعه الرسمي على الإنترنت يوم الإثنين عن التوقيع مع الدولي الإنكليزي فابيان ديلف قادماً ما مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز.

وجاء في بيان نشره إيفرتون: " أكملنا التوقيع مع ديلف من مانشستر سيتي بعقد يمتد لثلاث سنوات، حتى حزيران/يونيو 2022".

ولم يعلن إيفرتون عن قيمة الصفقة التي جلب بها صاحب الـ29 عاماً، مؤكداً أنّ ديلف سينضم إلى معسكر الفريق المقام في سويسرا.

 وقال ديلف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي إيفرتون: "أنا حقاً سعيد لوجودي هنا، سأقدم كل شيء"، مؤكداً حماسه للتجربة الجديدة.

ولم يشارك ديلف سوى في 11 مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الموسم المنصرم.

إيفرتون الإنكليزي
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