إيفرتون يعلن عن ضم ديلف من مانشستر سيتي

أعلن إيفرتون في موقعه الرسمي على الإنترنت يوم الإثنين عن التوقيع مع الدولي الإنكليزي فابيان ديلف قادماً ما مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز.

وجاء في بيان نشره إيفرتون: " أكملنا التوقيع مع ديلف من مانشستر سيتي بعقد يمتد لثلاث سنوات، حتى حزيران/يونيو 2022".

ولم يعلن إيفرتون عن قيمة الصفقة التي جلب بها صاحب الـ29 عاماً، مؤكداً أنّ ديلف سينضم إلى معسكر الفريق المقام في سويسرا.

وقال ديلف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي إيفرتون: "أنا حقاً سعيد لوجودي هنا، سأقدم كل شيء"، مؤكداً حماسه للتجربة الجديدة.

ولم يشارك ديلف سوى في 11 مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الموسم المنصرم.