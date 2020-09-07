إيفرتون يعلن رسمياً عن ضم خاميس رودريغيز من ريال مدريد

وجاء في بيان نشره إيفرتون اليوم الإثنين: "إيفرتون وقّع مع صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال مدريد بعقد يمتد لسنتين مع خيار التمديد لموسم ثالث".

وقال خاميس في تصريحات لموقع النادي الإنكليزي: "أنا سعيدٌ حقاً لأنني سأكون في هذا النادي العظيم، النادي الذي يملك تاريخاً كبيراً، مع المدرب الذي يعرفني جيداً".

وخرج خاميس من حسابات الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد في الموسم الفائت، إذ لم يشركه في التشكيلة الأساسية سوى مباريات قليلة فقط، علماً أنّ ريال سبق وأن أعار نجمه إلى بايرن ميونيخ الألماني.

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