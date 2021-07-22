إيفرتون يضم غراي من ليفركوزن

وأكد النادي الإنكليزي أن جناح ليستر سيتي السابق البالغ من العمر 25 عامًا وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع خيار التمديد لعام رابع، وذلك بعد ستة أشهر فقط في الدوري الألماني.

وبات غراي ثالث صفقة يبرمها إيفرتون ومدربه الجديد الإسباني رافايل بينيتيز خليفة الإيطالي كارلو أنشيلوتي العائد إلى الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد أندروس تاونسند وحارس المرمى البوسني أسمير بيغوفيتش.

وقال غراي للموقع الرسمي للنادي "المدرب بطموحه وما حققه في الماضي مهم وسنسعى للمضي قدما والتنافس مع الأندية الكبرى".

وأضاف "أعتقد أن نادٍ بهذا الحجم لديه كل الإمكانيات ليكون في القمة هناك".

وتابع "إيفرتون ناد كبير جدا والهدف الرئيسي هو التقدم والمنافسة مرة أخرى".





