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ميركاتو

إيفرتون يضمّ البلجيكي أونانا إلى صفوفه

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أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي اليوم الثلاثاء ضمّ متوسط الميدان الدولي البلجيكي أمادو أونانا إلى صفوفه قادماً من ليل الفرنسي بعقد يمتدّ حتى يونيو 2027.

AFP
ميركاتو إيفرتون ليل أمادو أونانا
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