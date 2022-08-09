إيفرتون يضمّ البلجيكي أونانا إلى صفوفه من قبل beIN SPORTS August 9, 2022 16:42 أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي اليوم الثلاثاء ضمّ متوسط الميدان الدولي البلجيكي أمادو أونانا إلى صفوفه قادماً من ليل الفرنسي بعقد يمتدّ حتى يونيو 2027. AFP ميركاتو إيفرتون ليل أمادو أونانا السابق الجزيرة الإماراتي يعلن التعاقد اقرأ التالي - آخر الأحداث August 9, 2022 16:42 إيفرتون يضمّ البلجيكي أونانا إلى صفوفه August 9, 2022 13:01 الجزيرة الإماراتي يعلن التعاقد مع بن شرقي August 9, 2022 12:40 روميرو يعود إلى الأرجنتين من بوابة بوكا جونيورز August 9, 2022 11:57 وولفرهامبتون يضم البرتغالي غيديش من فالنسيا August 9, 2022 00:34 إشبيلية يعلن رسمياً تعاقده مع إيسكو August 8, 2022 23:24 إيفرتون يضم كودي من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة August 8, 2022 20:46 دورتموند يعلن ضم المهاجم الفرنسي موديست August 8, 2022 17:00 توصل تشيلسي ولايبتسيش لاتفاق من أجل ضم فيرنر August 8, 2022 16:54 هل ينتقل كافاني إلى الدوري الإسباني؟ August 8, 2022 16:26 الصحافة الإنكليزية تؤكد اهتمام يونايتد برابيو