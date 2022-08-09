إيفرتون يضمّ البلجيكي أونانا إلى صفوفه

من قبل beIN SPORTS August 9, 2022 16:42 أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي اليوم الثلاثاء ضمّ متوسط الميدان الدولي البلجيكي أمادو أونانا إلى صفوفه قادماً من ليل الفرنسي بعقد يمتدّ حتى يونيو 2027.