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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

إيفانوفيتش يعود من بوابة وست بروميتش

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أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنكليزي الثلاثاء تعاقده مع مدافع تشيلسي السابق الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، بعقد حر قادما من زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

Reuters


وأحرز الصربي ثلاثة ألقاب في الدوري مع تشيلسي ولقب دوري أبطال أوروبا في تسع سنوات مع فريق غرب لندن حتى عام 2017.

واستهل وست بروميتش عودته إلى "بريميرليغ" بخسارة أمام ليستر صفر-3 الأحد.

قال إيفانوفيتش (36 عاما) لموقع النادي الرسمي "البريميرليغ هو أفضل دوري في العالم".

تابع "أنا بحاجة لتحدي نفسي وأنا جاهز لهذا التحدي. أنا سعيد جدا للعودة إلى الدوري الانكليزي".

من جهته، قال مدرب وست بروميتش الكرواتي سلافن بيليتش "هو إضافة كبيرة لنا، كفريق صاعد إلى البريميرليغ. يستوفي جميع الشروط بالنسبة إلينا".

أضاف "لقد حقق كل شيء في مسيرته. كان رائعا. نحن سعداء. يضيف الخبرة والنوعية إلى فريقنا داخل وخارج أرض الملعب".

ميركاتو تشيلسي برانيسلاف إيفانوفيتش سلافن بيليتش وست بروميتش ألبيون
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